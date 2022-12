Monaco vürst Albert võttis kokku oma perekonna tänavuse aasta: see lõppeb meie jaoks heal noodil

Värskes intervjuus väljaandele People avaldas Monaco vürst Albert tänulikkust oma abikaasale printsess Charlene'ile ja on naise üle uhke hoolimata raskest aastast, mis Charlene'il seljataha jääb. „Ma olen väga uhke oma naise üle. Charlene'il läheb väga hästi. Nagu te võite ise näha, ta on käinud mitmel erineval üritusel,“ ütles Albert intervjuus ja lisas, et Charlene kannab hoolt asjade eest, mille vastu ta kirge tunneb.

„Mu naine naudib asjade tegemist nii lastega kui ka kahekesi nii, et see aasta lõppeb meie jaoks väga heal noodil. Meil on väga hea meel selle üle, kuidas asjad praegu on,“ sõnas ta helgelt intervjuus. „Eelmine aasta ja ka selle aasta algus oli tema jaoks väga raske. Aga ta pööras selle imelisel viisil ümber,“ kiitis vürst oma abikaasat.

Printsess Charlene'i raske aasta algas 2021. aasta mais, kui ta jäi haigeks oma Lõuna-Aafrika reisil. Tal diagnoositi raske põskkoopapõletik ning talle tehti mitu operatsiooni. Pika ja keeruka paranemisprotsessi tõttu ei saanud ta Monacosse naasta kuni möödunud aasta novembrikuuni. Kui Charlene naasis oma koduriiki, otsustas ta jätkata oma ravi haiglas ja naasis perekonna juurde alles tänavu aprillis, vahendab People.

Praegu kannab Charlene hoolt tema ja Alberti 8-aastaste kaksikute prints Jacquesi ja printsess Gabriella eest. Hiljuti Monaco väljaandele antud intervjuus sõnas Charlene, et tema ja Alberti vastuses on kasvatada nende lapsed üles arvestades nende tulevikku kuninglikuna. Hetkel läheb kaksikutel hästi. „Nad on spordile keskendunud. Nad on väga aktiivsed ja uudishimulikud,“ rääkis vürst oma lastest.