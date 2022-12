Näitleja Chris Pratt sai mesilase käest nõelata ja süüdistas selles sotsiaalmeedias menukat mesinikku

Pratt rääkis oma Instagrami kontol lähemalt sellest, kuidas ta mesilaselt nõelata sai. Nimelt jälgib mees sotsiaalmeedias üht Texases asuvat mesinikku Erika Thompsonit, kes on ka Instagramis populaarne - naisel on seal pea miljon jälgijat ning tema videod mesilastest koguvad kümneid tuhandeid vaatamisi.

„Ta läheb mesilastarude ja mesilaste ette ja ütleb: „Nad on täna väga rahulikult. Ma kavatsen mesilase eemaldada ja kasutan selleks oma paljaid käsi,““ kirjeldas mees Thompsoni populaarseid sotsiaalmeediavideoid, kus naine tegelebki mesilastega ilma kaitseriietuseta.

Marveli-filmidest tuntud Pratt sõnas, et mesiniku videote vaatamine tekitab vaatajates võltsi turvatunnet, et midagi ei saa mesilastega tegelemisel valesti minna. Seejärel sõnas mees, et sattus hiljuti ühe mesilastaru juurde ja otsustas Thompsoni videotest saadud enesekindluse tõttu ka ise mesilastega tegeleda.