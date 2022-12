Unistuste kodu! Marko ja Kaisa Mehise elu villas Emajõe kaldal: oleme uhkusega maakad

Kannatlikkuse õppetunnid

Näitleja Ülle Lichtfeldt: „Marko oli treenerina maksimalist. Ta ei treeninud kunagi poole jõuga, ei teinud „lõdvalt ära“. Oli kordi, kus ta vahetas poole treeningu pealt särki, sest see oli läbimärg. Ega ta mulle armu ei andnud. Pidin talle mitu korda meelde tuletama, et ma ei ole võistlustantsija ja minu vanuses selleks ei saa ka. Oli ka kordi, kus ta ütles mulle pärast tantsusooritust, et see oli võistlustantsu tasemel. Mõtlesin, et räägi-räägi, ega ikka ei olnud küll, aga tulemus ja võit tantsusaates räägib enda eest. Ega ta mind eriti kunagi ei kiitnud, vaid ütles: küll kohtunikud kiidavad! Ja kui ta suust mõnikord lipsas sõna „tubli“, siis tegin kohe mingi apsaka. Lõpuks oligi nii, et ma ei tahtnudki enam kiitust, palusin ise, et ta mind ei kiidaks, mulle piisas ta rahulolevast silmavaatest. Marko on imekspandavalt emotsionaalne inimene, ta ei häbene oma tundeid näidata. Võib vaid ette kujutada, kuidas ta pidi mind treenides oma tundeid vaos hoidma - ta ise ütles, et õppis olema kannatlik. Vähemal oli minust talle niipaljukestki kasu. (Naerab.)