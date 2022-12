„Taolist valu, kui oma lapse pärast, pole mina veel varem kogenud.“ Katrin Lust pidi vahetult enne jõule kutsuma koju kiirabi

Teleajakirjanik Katrin Lust tunnistab, et tema pere jaoks on sel aastal jõulupühad suhteliselt nutused. Kui mõned päevad tagasi oli tema tütar Olivia nii haige, et tuli kiirabi kutsuda, siis nüüdseks on Lust koos elukaaslasega samuti haigevoodisse aheldatud.