FOTO | Väike kunstnik! 9-aastane prints George maalis pühade puhul pildi, mis pani jälgijad ahhetama

William ja Kate soovisid Instagramis jälgijatele häid pühi ning lisasid kõrvale poja maalitud pildi. Põhjapõtra ja linde kujutav teos ei jätnud netirahvast külmaks ning paljud leiavad, et George on tõeliselt andekas.

„Vau! George'ile on tõesti annet antud!“ kirjutab üks jälgija postituse juurde. Teine lisab: „9-aastase poisi kohta joonistab ta väga hästi.“

Kommentaarides märgitakse, et George on anded pärinud vana- ja vanavanaisalt. Nimelt, oskasid nii kuningas Charles kui prints Philip suurepäraselt maalida. Poisi ema Kate on aga osav fotograaf.