VIDEO | Tulevane juutuuber ja rõivadisainer? „Villa“ võitjad Katriin ja Arles paljastasid oma tulevikuplaanid

Nii Katriin kui ka Arles tõdesid, et finaalepisoodi vaadates oli neil positiivne tunne Türgis läbielatud emotsioone taas kogeda. Kui Katriin suutis oma võitu vanemate eest saladuses hoida, siis Arlesega nii ei olnud. „Ema-isa teavad juba ammu, aga ma usaldan neid väga. See on tegelikult rikkumine, et nad teavad, aga see ei lekkinud,“ sõnas noormees ja lootis, et ülejäänud suguvõsa saab tema võidust peagi teada.

Arles rääkis, et kartis küll pisut, et Katriin võib võidusumma kellegi teise „Villa“ osalisega pooleks teha, kuid õnneks valis neiu siiski temaga auhinnaraha jagada. „Me olime eelnevalt rääkinud, et kui peaks tulema selline variant, siis me mõlemad jagaks seda omavahel. Aga see puänt, et võid ükskõik mis „Villa“ osalejaga jagada, see pani ikka jala veidike värisema, aga kõik läks hästi,“ sõnas noormees. Katriin tõdes, et otsuse tegemine oli väga pingeline, aga ta lähtus otsuse tegemisel oma südamest.