Eino Baskin kuulis oma tütrest, kui laps oli mõnekuune. Malle Pärn: ma ei julgenud enne öelda, ta poleks seda lubanud

Kui Baskini tütar Katrin Pärn sündis, teadis Malle kohe, et tütar tuleb tal üksi üles kasvatada. „Mul ei tulnud hetkekski mõtet, et kaotan ta ära,“ ütles Malle ja lisas, et kuigi tema huvid olid teater ja kunst ning last polnud veel mõtteski, siis tema olemasolust teada saades tundis ta, et on valmis.

Eino Baskin kuulis tütrest, kui Katrin oli mõnekuune. „Ma ei julgenud enne öelda, ta poleks seda lubanud. See, et Baskin ei tahtnud last tunnistada, oli tema perekonnasisene asi, ega ma ei uurinud ka.“

11. märtsil 2015. aastal lahkus armastatud näitleja ja lavastaja, „Vanalinnastuudio“ ja Vana Baskini Teatri looja ning kunstiline juht Eino Baskin.

Eino tütar Katrin meenutas samal aastal Eesti Päevalehele veergudel enda viimast kohtumist isaga. „Tõenäoliselt oli see tema sünnipäev juunikuus Tabasalu suvilas. Tol ajal ma veel ei tajunud, et ta võib minna. Ka mulle oli jäänud mulje, et Baskin on igavene. Ta on kõik üle elanud ja kõigest eluga välja tulnud, teda ei võta miski. Aga paar-kolm kuud enne tema surma teadsin, et see juhtub kohe varsti. Hurjutasin end, miks ma talle külla ei lähe. Aga pidevalt oli nii, et kui see kiire mööda saab, siis lähen,“ meenutas Katrin toona.

Katrin tunnistas, et kaotusvaluga leppis ta halvasti: „olen aru saanud, et elus pole garantiid, et läheb tingimata paremaks.“