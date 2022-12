ARMAS KLÕPS | Khloe Kardashian poseeris esimest korda koos oma kahe lapsega perekonna jõulupeol

Khloe pole varem oma pojast pilte sotsiaalmeedias jaganud – pisipõnni oli näha vaid paaris klipis, mis kuulsa teleperekonna saate „Kardashianid“ teise hooaja alguses eetrisse läksid. Nüüd on naine postitanud oma Instagrami kontole pildi perekonna suurejoonelisest jõulupeost, kus ta poseerib koos tütre True Thompsoni ja pojaga, kelle nime avalikkus veel ei tea. Postituse esimesel fotol on pisipõnn küljega ja vaatab ema. Ka tema õde True on oma pilgu Khloe poole suunanud. Teisel fotol on Khloe poeg kaamera poole seljaga. „Häid jõule,“ kirjutas Kardashian postituse juurde.

Seda, kui paljud fännid on Khloe Instagrami postituse heaks kiitnud, pole teada, kuid paljud kommenteerijad imestavad postituse juures Kardashiani poja üle. Paljud sõnavad, et olid juba unustanud, et naine ka poja sai. Teised aga uurivad, kas Khloe postitas pildi, kus on hoopis tema õe Kylie Jenneri poeg, keda avalikkus vaid paaril Jenneri pildil näinud on.

Augustikuu lõpus rääkis Khloe ajakirjale Elle antud intervjuus, et naudib kahe lapse emaks olemist. „Ma tean, et see on klišee, aga ma armastan kõike, isegi raskusi kahe lapse emaks olemise juures,“ lausus ta tollal.

Khloe sai teist korda emaks tänavu suvel, lapse isaks on tema endine kallim Tristan Thompson. Nad said poja vanemateks surrogaadi abil. Paar on pidevalt kokku-lahku käinud, kuna Tristan on mitmeid kordi Khloet petnud ja praegu nad enam koos ei ole.