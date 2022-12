Kuningas Charlesi esimene jõulutervitus püstitas televaatajate rekordi

Charlesi kõne läks eetrisse nii BBC One, BBC Two kui ka ITV telekanalites. Kokku vaatas seda 10,6 miljonit televaatajat, mis tegi sellest jõulupüha kõige vaadatuma saate. See on ka kõige populaarsem monarhi tervituskõne ülekanne viimase kahe aastakümne jooksul, mil ametlike reitingutabelitega jälgitakse vaatajate arvu.