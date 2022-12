Soome sisulooja ja OnlyFansi staar Erika Helin otsustas möödunud nädalavahetusel minna einestama ühte Helsingis asuvasse restorani, kuid ta visati sealt paljastava riietuse tõttu välja. Nüüd on naine oma sotsiaalmeedias avaldanud, et on vahejuhtumi tõttu saanud palju kriitikat ning talle on tehtud tapmisähvardusi.