Leonardo DiCaprio suhe Gigi Hadidiga pole tõsine: näitlejat märgati juba uue modelliga kohtingul

Briti väljaanne The Sun kirjutas möödunud nädalal, et DiCaprio, kes on tuntud sellepoolest, et tema silmarõõmud pole kunagi üle 25 aasta vanad, uus kallim on 23-aastane modell Victoria Lamas. Neid märgati koos mõned päevad enne jõule lahkumast ühest Hollywoodis asuvast klubist. Enne Lamasi käis DiCaprio aga kohtamas veel ühe modelliga, 27-aastase Gigi Hadidiga. Too aga ei muretse Leonardost ja Lamasist avaldatud fotode üle, kuna tema suhe näitlejaga pole tõsine.