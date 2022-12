Kihlasõrmus või lihtsalt kingitus? Cher sai oma noorelt kallimalt jõuludeks särava sõrmuse

Cher jagas suurest uhkest sõrmusest pilti oma sotsiaalmeedias. „Mul pole sõnu, Alexander, A.E,“ kirjutas lauljatar oma Twitteri kontol ja postitas sädelevast sõrmusest pildi. Fotol on sõrmus musta karbi sees ning karpi hoiab käes keegi, kellel on musta ja roheka disainiga küüned.

Tema postitust on esmaspäeva lõunaks näinud pea 11 miljonit kasutajat ning sellel on üle 65 000 meeldimise. Paljud fännid soovisid kohe Cherile kommentaariumis õnne, kuid oli ka fänne, kes naise postitusse skeptiliselt suhtusid. Nad soovisid kindlaks teha, kas Edwards oli ikka Cheri endale naiseks palunud. Teised fännid aga tahtsid teada saada, kas rohekad küüned on Cheri omad.