Kaja Kallas abikaasast: ta on väga suureks toeks sellega, et kuulab mind ja on lihtsalt olemas

Värskes intervjuus sõnab Kaja Kallas, et ei usu, et tema abikaasa elu muutus seetõttu, et ta on peaminister. „Tema suurim hirm oli, et ma ei leia tema jaoks enam üldse aega. Aga tema sõnul näeb ta, kuidas ma teen selle jaoks pingutusi, et olla nii talle kui ka perele olemas,“ lausus Kallas.

„Abikaasa on mulle väga suureks toeks sellega, et ta mind kuulab ja on lihtsalt olemas. Ja muidugi ajab ta igapäevaasju või hoiab ära, et mina ei pea nendega tegelema,“ kirjeldas Kaja Kallas, kuidas abikaasa teda toetab.

Kallas ja Hallik abiellusid 14. septembril 2018. aastal kitsas pereringis Kaja lemmikrestoranis MerMer. Paar tegi oma suhte avalikuks 2017. aasta presidendi vastuvõtul, kuhu nad koos ilmusid, ning sama aasta sügisel Kaja ja Arvo kihlusid.

Peaministri viis 2016. aastal tema tulevase abikaasaga kokku üks tema sõbrannadest. „Mu sõbranna ütles mulle, et tead, Arvos on nii küps mehelikkus ja sinus küps naiselikkus, te sobiksite kokku,“ meenutas Kaja ajakirjas Eesti Naine mõned aastad tagasi. „Mul oli kohe algusest, esimesest hetkest tunne – tema on see õige. Temaga on nii lihtne olla, sa ei pea olema keegi teine, ja kohe oli mul ka selline tunne, et võiksime abielluda,“ tunnistas Kallas.

Aastal 2018 meenutas Arvo Hallik Eesti Ekspressis nende esimest kohtumist ja tõdes, et paari vahel tekkis koheselt särts. „Meie kohtumised on päris pika ajalooga. Ametialaselt olid esimesed kokkupuuted ilmselt 2000. või 2001. aastal. Sõprade seltskonnas kohtusime põgusalt 2013. aastal. Esimene koosveedetud õhtu oli mais 2016. Kas see oli armumine esimesest silmapilgust – pigem mitte. Võimalik, et ligi 40aastastel, kel on lapsed, kolm aastat üksikelu seljataga ning kõigele lisaks kõrged kriteeriumid võimaliku elukaaslase suhtes, on selline pime armumine üldse võimatu,“ meenutas Arvo.