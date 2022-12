Kim Kardashian laste kasvatamisest koos endise abikaasa Kanye Westiga: see on kuradi raske

Kim Kardashian otsustas oma abikaasast Kanye Westist lahutada 2021. aasta alguses. Tänavu novembri lõpus jõudis nende lahutusprotsess pärast kahte aastat lõpule. Asjaga viivitas West, kes pikendas lahutusprotsessi sellega, et vahetas korduvalt oma advokaati.

Sel sügisel sattus West kriitika alla, kuna postitas oma sotsiaalmeediakontodele mitmeid antisemiitlike kommentaare. Kim sõnas värskes podcast'is, et on pidanud oma lapsi Kanye kommentaaride eest kaitsma. „Minu lapsed, kui nad on mu kodus, ei tea midagi sellest, mis toimub väljaspool seda. Mu kannatus hakkab katkema. Ma kaitsen oma lapsi nii kaua, kui ma saan,“ lausus Kim pisarsilmi videos. „Laste kooskasvatamine on kuradi raske,“ lisas tõsielutäht.

Veel rääkis naine, et ei hakka koormama oma lapsi negatiivse energiaga, mis väljaspool koduseinu on, ning tema lapsed pole valmis tegelema suurte täiskasvanute probleemidega, vahendab The Sun. „Tahan hoida nende elu nii normaalsena kui võimalik,“ sõnas Kardashian.

Tõsielutäht puudutas podcast'is ka oma lahutust ja rääkis, et tema õlult on langenud suur koorem. Pika lahutusprotsessi järgselt on nii tal kui ka Kanyel laste üle võrdne õigus, kuid lapsed veedavad enamiku aja oma emaga. „Ma tunnen end vabana selles mõttes, et ma ei ole keegi teine. Ma ei hoia endas kellegi teise mõtteid, arvamusi ega koormat. Ma olen vaba,“ sõnas naine.