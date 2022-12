VIDEO | Madonna kummaline pühadevideo on fännid muretsema pannud: kes see inimene on?

Esmaspäeval postitas Madonna enda Instagrami kontole video sellest, kuidas tema pühad möödusid. Videos on näha ka nelja lauljanna nooremat last, kuid ühel hetkel vaatab naine kummalise pilguga kaamerasse ja kannab samal ajal musta pesu. Video taustaks kõlab Eartha Kitti lugu „Santa Baby“. Teises kaadris on naine selga pannud endale pehmema kehakatte.

Kuigi popstaari video kogus kiirelt tuhandeid meeldimisi ja kommentaare, tunnevad fännid naise värske sotsiaalmeediapostituse üle muret. Nad muretsevad, et Madonna silmad ei näe head välja. Paljud naise Instagrami postituse juurde oma kommentaari lisanud fännid aga sõnavad, et videos olev naine ei näe teps mitte Madonna moodi välja. „Kes see inimene on? See ei ole Madonna,“ kirjutas üks kommenteerija. „Ma seda inimest küll ei tunne,“ lisas teine kommenteerija. „Kas sa oled oma hinge igavese nooruse vastu välja vahetanud?“ uuris järgmine fänn kummalise video juures.

Leidub ka fänne, kelle jaoks on imelik, et Madonna lisas lastega videosse ka klipi endast mustas pesus. Nende jaoks tundus see kohatu ja ebavajalik. „Mul on seda ebamugav vaadata,“ avaldas üks kommenteerija oma arvamust. Paljud uurisid, kes laseb Madonnal selliseid asju postitada. Siiski leidus ka fänne, kes suhtusid naise videosse positiivselt ning soovisid talle ja tema perele häid jõule.