FOTO | Lapsed nii suured juba! Stig Rästa veetis perega kvaliteetaega

Sotsiaalmeedias jagatud pildil on näha, et perekond käis aktiivselt puhkamas. Nimelt mindi üheskoos uisutamas ja otsustati jäädvustada sellest ka lõbus kaader. „Pikka liugu saab libistada Viimsi uisuplatsil. Haruldane hetk, kui lapsed ei karjunud, sest nad enda arvates sündisid uisud jalas,“ kirjutas Stig postituse alla.

Stig Rästa abikaasa on 2017. aastast Karina Rästa. Neil on kaks tütart: 2017. aastal sündinud Lumi ja 2018. aastal sündinud Sadu. Stig rääkis 2018. aastal Kroonikale antud intervjuus, et isaks olemine on teda muutnud ettevaatlikumaks. „Kindlasti ka sõna otseses mõttes tulevikku vaatajaks. Olen koos oma abikaasaga hakanud pikemaid eesmärke seadma ja mõtlema rohkem sellele, kuidas oma ja laste tulevik kindlustada. Otsuseid vast teisiti väga ei tee ega loobu ka millestki. Pigem on vaja natuke rohkem aega planeerida, et jõuaks töö- ja pereasjad kõik ära teha,“ rääkis Stig toona.