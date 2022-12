KLÕPS | Fännid vaimustuses! 89-aastane Joan Collins avaldas ulaka pühadefoto

Paar on olnud abielus juba 20 aastat. Väljaandele „Hello!“ antud intervjuus tunnistasid nad, et koroonaaeg on suhet veelgi tugevdanud. „Karantiinis viibimine on aidanud mul mõista, kui tugev meie suhe on. Mulle meeldib villas külalisi võõrustada ja reisida, kuid piirangute tõttu oleme ainult Percyga kahekesi,“ nentis Collins intervjuus. Gibson lisas: „Meil on koos nii hea. Ma ei usu, et oleksin koroonaolukorrasperioodi koos kellegi teisega üle elanud.“