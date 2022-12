VIDEO | „Wednesday“ sarja kuulsaks teinud tants võitis noorte südamed ja levib ühismeedias kulutulena

Kohe, kui „Wednesday“ publikuni jõudis, hakati edasi levitama tantsukava, mille näitlejatar Jenna Ortega sarja jaoks ise kokku pani. Enim on seda jagatud TikToki platvormil. Tänu sellele, et lühike tants kulutulena sotsiaalmeediasse jõudis, on tõusnud ka „Wednesday“ vaatajanumbrid. Nüüd on sarjast saanud üks läbi aegade vaadatumaid telesõusid.