Stockholmis toimus hirmus plahvatus. Politsei: sihtmärgiks võis olla isik, keda kahtlustatakse räppar Einari mõrvas

Rootsi politsei kahtlustab, et Stockholmis toimunud plahvatuse sihtmärgiks võis olla 19aastaselt surnud räppar Einári mõrva peamine kahtlusalune. Juhtunust teatasid esimesena TV4 ja Expressen.

Politseil polnud kahtlusaluse vahistamiseks piisavalt tõendeid, kuid teda on ka varasemalt kinni peetud.

Võimud said õhtul kell 23.30 teate kortermajas toimunud plahvatusest. Abi kutsunud inimene kuulis plahvatust ja nägi maja trepikojas suitsu. Samuti märkas helistaja, et maja välisuks on katki.