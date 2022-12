„Jõulutunneli“ üleskutsel kogunes diabeedihaigete toetuseks võimas summa!

Esimesel jõulupühal kutsusid ETV ja ETV+ kaasa mõtlema Eesti diabeedikogukonna lootustele, muredele ja lahendustele ning toetama kaasaegsete ravivahendite soetamist elukestvat ravi vajavatele inimestele. 18. detsembril avatud annetustelefonidele laekus heategevuskampaania lõpuks 305 975 eurot, ühtekokku tehti rohkem kui 32 000 annetuskõnet. Sellele lisandus ligi 5000 eurot ühingu pangakontole laekunud otsetoetustena. Telefoniannetustest saadav tulu läheb täies mahus Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingule, telefonioperaatorid annetustest vahendustasu ei võta.



MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingu juhatuse liige Kristi Peegel tänab kõiki, kes „Jõulutunneli“ üleskutsega liitusid. „Olen äärmiselt liigutatud, et vaatamata väga keerulisele ajale läksid „Jõulutunneli“ lood nii paljudele südamesse ja nad leidsid võimaluse meie inimesi toetada. Minu suurim tänu läheb teele kõikidele annetajatele, suur kummardus kõigile inimestele, kes oma lugusid jagasid, ja loomulikult suur aitäh kogu „Jõulutunneli“ meeskonnale!“ Kristi Peegli sõnul saab heategevussaate abil kogutud rahaga järgmisel aastal toetada nii laste insuliinipumpade omaosaluse tasumist kui aidata pumbaravile ka mõne täiskasvanu. „See on väga suur abi!“ Seejuures avaldab ta lootust, et 2024. aastaks leiab Eesti haigekassa vahendid hakata hüvitama pumbaravi kõigile sihtrühmadele nii, et ravi oleks Eestis kättesaadav kõigile, kes seda päriselt vajavad.



„Jõulutunnel“ tõi vaatajateni diabeedihaigete ja nende lähedaste lood, kes seisavad haigusega igapäevaselt silmitsi. Pühadeaja panid muusikaga helisema Anne Veski, Ivo Linna, Nele-Liis Vaiksoo, Jaagup Tuisk, Karmen Puis, Elina Nechayeva, Marko Matvere jpt.



„Jõulutunneli“ ühise vaatamise ja koostöö traditsioon pole 23. eetriaastal sugugi nõrgenenud, tõdeb saate produtsent ja saatejuht Margus Saar. „Pakkusime televaatajatele võimalust süveneda ühe pidevat valvsust nõudva haiguse põdejate ellu, suur tänu kõigile ausate selgituste eest. Meil on hea meel, et lauljad ja muusikud leidsid aja luua selle äreva aasta lõpus me meeltesse leevendust ja lootust ning kodudesse pühadesära.“ Koos Margit Kilumetsaga saadet juhtinud Margus Saar tänab ka telefonioperaatoreid Telia, Elisa ja Tele2, kes televaatajate annetuskõned ka sel korral ikka ilma teenustasuta diabeediühingule vahendasid. „Oleme tegijatena tänulikud, et „Jõulutunnel“ nii paljude televaatajate tähelepanu köitis ja sel kriisiderohke aasta lõpul ka rohkelt annetajaid kõnetas,“ lisab ta.



„Jõulutunnel“ oli ETV ja ETV+ eetris esimesel jõulupühal, kokkuvõtvat saadet näitas ETV teisel jõulupühal. Diabeetikute lood puudutasid tuhandeid televaatajaid – vähemalt 15 minutit vaatas heategevusprogrammi neil päevil 246 000 inimest. Õhtust „Jõulutunnelit“ jälgis ETV vahendusel keskmiselt 122 000 vaatajat (allikas: Kantar Emor, Teleauditooriumi Mõõdikuuring, otse- ja järelvaatamine).