Vilja Toomast: uskusin, et Edgar tuleb ka nüüd raskest seisust välja

„Kahju on, sest ta lahkus mehe kohta ilmselgelt liiga vara,“ leiab Vilja, kellel on Edgar Savisaarega ka ühine tütar Rosina. „Tal oleks ju veel olnud anda midagi ühiskonnale, kas või oma memuaaride kirjutamise näol. Enne Edgari haigust rääkisid paljud ka sellest, et ta võiks mõnes kõrgkoolis õppejõud olla, sest tal oli kogemusi palju ja ta oli iseenesest väga tark mees. Kahjuks tulid haigused kallale ja need võtsid temalt ära kogu jõu ja energia. Ta on siiski mitmel korral haiguste raskematest perioodidest välja tulnud, aga nüüd sai vist jaks otsa. Loomulikult ma teadsin, et Edgari tervis on vilets olnud. Nii et ühest küljest ei saa ma öelda, et see teade oli ootamatu, aga ma uskusin, et Edgar tuleb ka nüüd raskest seisust välja.