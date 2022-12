KLÕPS | Palju õnne! Muusik Stefan sai koos kihlatuga pisitütre vanemateks: minust on saanud paps

Stefan jagas neljapäeval pilti oma Instagrami kontol, kus teatas, et oli 28. detsembril isaks saanud. Tema ja kallima Victoria Koitsaare perre sündis pisitütar. Pildiga andis Stefan teada, et tema ja Victoria tütar kannab nime Maya.

Stefan jagas oma Instagrami storys fotot ka Victoriast ja tütrest. „Tahan lihtsalt öelda kohe, Victoria on tõeline kangelane ja kõik Teie naised, kes on seda läbi teinud. Tänan jumalat, et ma sain tema kõrval olla sellel tähtsal hetkel. 12 tundi ja maailma suurim kingitus ja samaaegselt ka šokk, sest mulle otsa vaatab MINU LAPS, mis tähendab, et minust on saanud PAPS. Uskumatu!“ kirjutas Stefan sotsiaalmeedias.