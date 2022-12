Edgar Savisaare pikaajaline nõunik Moonika Parksepp: siiras kaastunne Edgari perele

Moonika Parksepp, varem tuntud kui Moonika Batrakova, ütles Kroonikale, et sai Edgari lahkumisest teada sõnumi teel ning luges juhtunu detailidest vahetult enne telefonikõnet uudistest. Ta palus kommentaari andmiseks aega, et ennast koguda ning saatis hiljem sõnumi: „Lein on äärmiselt privaatne. Minu sügavalt siiras kaastunne perele ja lähedastele Edgari lahkumisel.“