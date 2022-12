Telenägu Katri Teller lõppenud abielust: ma ei soovinud ennast enam raamida

„Mida aeg edasi, seda enam mõistsin, et pean end raamima. Ja just seda osa endast, mida kõige rohkem armastan – emotsionaalsust, ülevoolavust, energiat,“ räägib Katri. Olgugi et kaotada oli palju, oli selge, et iseennast kaotades pole tal midagi. Otsustamine läks lihtsamaks. Suhe sai läbi, aga elu mitte. Algas lihtsalt uus peatükk.



Praegust eluetappi on Katri alustanud üksinda. Ta ütleb, et on sellega rahul, kuna pole saanud vallalise elu kunagi kogeda. „Ma ei otsi suhet,“ tõdeb ta. „Proovin olla heas mõttes valiv, et see inimene, kellega lõpuks koos olen, tooks välja minu parimad küljed. Ja on omadusi, milles ma allahindlust ei tee: saaksin vaadata alt üles ainult intelligentsele mehele, kuid ta peab mõistma ka nalja. See on minu jaoks killer kombo.“