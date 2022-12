Seksistlik Briti suunamudija vahistati Rumeenias vägistamissüüdistusega

Briti väljaande The Guardian andmetel võttis politsei Andrew' ja tema venna kinni nende Bukaresti villas neljapäeva õhtul. Vennad pidid alguses trellide taha minema 24 tunniks, kuid nad lasti varem välja.

Vendasid jälgitakse juba aprillist saati. Avalduse kohaselt on tuvastatud kuus naist, keda organiseeritud kuritegelik rühmitus väidetavalt seksuaalselt ära kasutas. „Neli kahtlusalust näib olevat loonud kuritegeliku rühmituse. Selle eesmärk on värvata, majutada ning ära kasutada naisi, sundides neid looma pornograafilist sisu, mis on mõeldud spetsiaalsetel veebisaitidel vaatamiseks tasu eest,“ ütlesid prokurörid.