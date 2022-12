Aerosmithi lauljale esitati süüdistus alaealise seksuaalses kuritarvitamises

Mehe kaebas kohtusse Julia Holcomb. Naine väidab, et tal oli Tyleriga aastatel 1973-1975 seksuaalsuhe. Neiu oli toona just 16-aastaseks saanud ning muusik 25-aastane.

Naine kohtus lauljaga esmakordselt pärast Portlandis toimunud kontserti ja Tyler viis ta endaga hotellituppa. Holcomb väidab, et artist käitus temaga ebaseaduslikult ja sundis vahekorda astuma, kuigi tüdruk oli varasemalt öelnud, et on alaealine. Hiljem saatis Tyler neiu taksoga koju tagasi.