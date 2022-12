Austraalias hukkus noor Eesti koomik: pole sõnu terves emakeeles, mis hõlmaksid meie hinges toimuvat

„Aastat 2022 lõpetab meie perekond taas paraku kurvematel nootidel. Neljapäeval suri Austraalias tööõnnetuse tagajärjel meie komöödiapere liige Claus Mootse,“ teatab Comedy Estonia enda Instagrami kontol.



“Pole sõnu terves emakeeles, mis hõlmaksid meie hinges toimuvat. Noore ja elust pulbitseva inimese surm on alati niivõrd uskumatu, et aju keeldub infot seedimast. Kaotasime veel ühe sõbra.



Claus oli vahva poiss Värskast. Polnud vahet, kas kohtusid temaga Tallinnas või Tartus — maapoiss oli talle otsaette kirjutatud. Ta oli tõeliselt armas ja elust pulbitsev moosivaras, kes polnud kitsi jagama enda üle ääre ajavat rõõmu meie publikuga. Claus oli asjalik ja iseseisev, usaldusväärne ja truu sõber ning tõeline töömesilane. Mida rohkem toob inimene su ellu värvi, seda hallim on, kui teda enam pole,“ lisatakse postituses.



Mullu detsembris kaotas Comedy Estonia veel ühe koomiku. Toona teatati avariist Tartu lähedal Kardla külas, kus olid kokku põrganud maastur ja veok. Sõiduauto juhi kõrval istunud 22-aastane mees sai nii raskeid vigastusi, et tema elu ei õnnestunud päästa. Kroonikale teadaolevalt oli hukkunu püstijalakoomikuna tuntust kogunud Tambet Sild.