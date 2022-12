Igavled kodus? ERR-i telekanalid täidavad aasta viimased tunnid muheda huumori, parima muusika ja üllatustega

Loomulikult on kavas oma koht legendaarsel filmil „Õhtusöök ühele“ ja sealt edasi rullubki juba lahti õhtut täitev programm, kuhu jagub nii luiskelugusid, kelmikat muusikat kui ka üllatusi teletegijate poolt. Kell 19.00 käivituvale kavale annab hoo sisse vana-aasta show „Mis valesti, see uuesti“ – tulekul on eksperimendid, pöörased uudised ja karjääri muutvad laulunumbrid, kus teletegijatega liituvad tuntud Eesti näitlejad.



Muidugi ei saa aastat ära saata ilma Alma ja Laine, Illari ja Atsita ehk täies hiilguses jõuavad 31. detsembril vaatajate ette aastavahetuse osadega nii „Õnne 13“ kui ka „EnsV“. Mis asjus jõuavad Alma ja Laine presidendilossi? Kust ilmub välja Tanel Padar? Kuidas satuvad prouad Anu Saagimiga rõivaid valima? Ja kas Morna linn on prouadele liiga väike, et nad pealinna tulevad selgust saama? Nagu ikka, aastalõpp on üllatuste päralt!



Aasta viimastel tundidel toob ETV vaatajate ette veel uue laulusaate „Laula me aastat“, Owe Petersell külastab „Ühe maja loos“ Estoniat ja uues saates „Ada. Eesti oma Marilyn“ elustub legend Ada Lundverist.



ETV2 kostitab vaatajaid aasta viimastel tundidel Comedy Estonia stand-up etendusega „Stand-up on siin! Koomikud tuuril“ ja Kristjan Jõekalda saates „Kümme kaadrit“ avab oma fotoalbumid multitalent Mart Sander.



Kell 23.50 lülituvad kõik ERR-i telekanalid president Alar Karise uusaastatervitusele.



Uut aastat alustab ETV hoogsa kontserdiga „ABBA hitid. Koit, Kaire, Dagmar ja Rolf“, kus ABBA surematuid hitte esitavad Koit Toome, Kaire Vilgats, Dagmar Oja ja Rolf Roosalu. Coldplay austajatele pakub kontsertelamuse samal ajal ETV2.



1. jaanuari pühendab ETV klassikale. „Siin me oleme“, „Vigased pruudid“, „Igihiljas vaatemäng“ – kodumaise komöödia kuldteosed jõuavad 1. jaanuari hommikul järjest tele-ekraanile. Aasta algusele lisavad pidulikkust päevane Viini Filharmoonikute ja õhtune Eesti Kontserdi uusaastakontsert, mõlemad tuntud oma headuses. Muusikale on pühendatud ka Vahur Kersna uhiuus autorisaade „Kuldne trio. Häbitult rahvalik“ 1. jaanuari õhtul. Vahur Kersna on talle omase põhjalikkusega võtnud uurida Eesti läbi aegade parima huumoribändi Kuldse Trio pea pool sajandit kestnud tähelendu. Kirge, draamat ja komöödiat pakub ka 1. jaanuaril ilmavalgust nägev lavastuslik telesari „Legend eluajal“, mille tegevus keerleb ühe Eesti meediamaja sporditoimetuse ümber.