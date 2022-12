Ekraanipartner meenutab Betty White`i: abikaasa ütles tragöödia järel, et „vala endale klaas veini ja kutsu Betty“

„Betty, sa õpetasid mulle nii palju! Ma mäletan, et kui meie kass Sophie jäi naabrilaste ratta alla, siis olid tal käpad murtud ja ta nägi välja nagu kildudega Frankenstein. Lapsed olid nii murtud. Minu abikaasa Al [Schultz] ütles, et „vala endale klaas veini ja kutsu Betty“. Tema arvates polnud muud teha, kui kutsuda kiirabi ja panna vaene loom magama,“ vahendab ajakiri People.

Lawrence meenutab veel seika, kui ta ostis juhumõtte ajel koera ja White pidas talle seejärel loengut. „Mida ma küll toona mõtlesin? Ma tahan, et sa teaksid, et sellest saati olen ma päästnud iga koera, keda näen. Meil on koduski kaks hullu koera,“ lisas Lawrence. Betty White'i agent otsustas 2022. aasta jaanuarist kuulujuttudesse tuua selgust ning selgitada tuntud ikooni surma põhjust. Tema sõnul lükkas ta ümber valeväite, nagu oleks White saanud 28. detsembril vaktsiini tõhustusdoosi. Sotsiaalmeedias levis ekslikult info, mis väitis, et näitlejatar oli saanud täiendava vaktsiinisüsti ning mõned päevad hiljem seetõttu meie hulgast lahkunud.

Seejärel otsustas avalduses Witjas täpsustada, et Betty suri rahulikult une pealt enda kodus. „Inimesed väidavad, et tema surm on seotud tõhustusdosiga kolm päeva varem, kuid see ei vasta tõele. Ta suri loomulikul viisil. Tema surma ei tohiks mitte kuidagimoodi politiseerida. See ei olnud seesugune elu, mida ta elas,“ märgib agent, rõhutades, et ka jutt White'i kolm päeva varem saadud tõhustusdoosist ei vasta tõele.