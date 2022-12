Varalahkunud koomik: lõpuks ei jäänudki muud üle kui ise harida ennast

Noormehel oli pärast gümnaasiumit suur unistus saada näitlejaks, mistõttu kandideeris ta neli-viis aastat järjest nii Tallinna lavakunstikooli kui ka Viljandi kultuuriakadeemiasse, kuid väljavalituks ei osutunud. Claus otsustaski, et tema ülikooli edasi ei lähe ning üritab elus teistmoodi läbi lüüa. „Lõpuks ei jäänudki muud üle kui ise harida ennast, suhteliselt noorest peast kolisin omapäi ja hakkasin tööl käima ning ennast leidma. Otsustasingi, et pean leidma muud viisid, kuidas näidelda,“ rääkis ta ning liitus Tartu üliõpilasteatriga.

„Mingi hetk tundsin, et võib-olla see teater pole ikka päris see, mida ma otsinud olen. Mõtlesin, et olen alati osanud nalja teha, ja kuidagi sõbra kaudu jõudsingi stand up'ini. Kuskil pool aastat võttis see kogumine aega, enne kui siis esimest korda lavale läksin.“