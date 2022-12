Sisulooja Maria Rannavälja Instagrami jälgijate arv kasvas tohutult: mulle on ostetud võltsjälgijaid

Mitmed Eesti sisuloojad on viimasel ajal kimpus olnud probleemiga, et nende Instagrami kontod on ootamatult suletud. Omamoodi katsumuse ette sattus ka Maria Rannaväli, kelle jälgijate arv kasvas hoobilt mõnesaja tuhande võrra. Noor sisulooja selgitab, et hüppelise kasvu on põhjustanud see, et keegi on talle võltsjälgijaid ostnud.