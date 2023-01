Urmas Sõõrumaa oma suhtest 36 aastat noorema kallimaga: ma ei arvanud, et selline armastus mu ellu võib veel tulla

Urmas Sõõrumaa (61) jõudis möödunud aastal pidada lausa kaks sünnipäevapidu. Ta sai 60aastaseks 29. novembril 2021, kuid koroonapiirangute tõttu tuli juubelipidustused edasi lükata. Väärikasse ikka jõudmist tähistas Urmas suurejooneliselt 2022. aasta maikuus Alexela kontserdimajas, kus kostitas külalisi Rodgersi muusikaliga „Helisev muusika“ otse Londonist, West End Internationali originaalproduktsioonis. Toona üllatas Urmas avalikkust, ilmudes peoseltskonda endast 36 aastat noorema kaunitari Alisa Melikuga (24), kes on sündinud Londonis, kasvanud üles Tallinnas, töötanud lilleseadjana ja on nüüd ametis heategevusfondis Dharma. „Asjad tekivad, kui on olemas koht, kuhu tulla,“ ütleb Urmas vihjates kohale oma südames.