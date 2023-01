ARMAS FOTO | Väike printsess! Ksenija Balta ja Andrei Nazarov näitasid esimest korda oma pisitütart

2021. aasta 24. detsembril tuli päevavalgele, et armastatud Eesti kergejõustiklane ja tema treenerist abikaasa Andrei Nazarov ootavad oma esimest last.

36-aastase Ksenija jaoks on tegemist esimese järeltulijaga. 57-aastasel Andreil on eelmisest abielust poeg Deividas Nazarovas, kes on Leedu korvpallur.