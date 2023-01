FOTO | Nii suur juba! Tom Cruise'i ja Katie Holmesi tütrest on kasvanud imeilus neiu

Eelmisel nädalal jäi Holmes koos tütrega tähelepanelike piltnike ette New Yorgis asuvas Newarki lennujaamas. Ema-tütre duo oli suundumas jõulupuhkusele, vahendab Mirror. Katie kandis lennujaamas musta mantlit, suurt punakat salli ja roosat maski, tütrel oli seljas beežikas jope. Aastatega on noor tütarlaps aina enam muutunud oma emaga sarnaseks.

Tuntud näitlejatel on õnnestunud aastaid varjata oma tütart avalikkuse tähelepanu eest. Sel suvel rääkis Holmes, et Suri teeb kaasa naise uues filmis „Alone Together“, ja lisas, et tema tütar on väga andekas, vahendab Hello Magazine. „Ma tahan alati kõige paremat talenti ja seega ma palusin teda,“ lausus Katie.