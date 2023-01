Vendade läbisaamine ripub juuksekarva otsas: Harry kõmuline raamat tema suhet Williamiga ei paranda

Mitmete allikate sõnul ei too Harry raamat leppimist tema ja prints Williami vahel ning kahjustab kahe venna läbisaamist veelgi enam. „Nende suhe ripub juuksekarva otsas juba mitu kuud ja Harry raamat seda ei paranda,“ teadis üks allikas rääkida. Raamatus räägib Sussexi hertsog enda ja Williami vennalikust rivaalitsemisest. „Teos paljastab ebaõigluse, mida Harry tundis seoses hierarhia olemusega ja sünnijärgse õigusega, ning selle, et ta on alati mänginud teisejärgulist rolli võrreldes Williamiga,“ sõnas teine allikas.

Arvatakse, et raamat toob päevavalgust ja vastab nendele teemadele, mida Sussexi hertsog koos Meghaniga oma Netflixi dokumentaalsarjas ei puudutanud. Mitmete allikate sõnul hoiti paljusid dramaatilisi väiteid ja momente sarjast eemal, et neid Harry raamatus kajastada, vahendab The Sun. Prints on juba salvestanud ka tunniajase teleintervjuu, kus räägib Briti ajakirjanikule Tom Bradbyle oma raamatust ja selle valmimisest lähemalt. Saade jõuab Briti vaatajate ette sel pühapäeval.