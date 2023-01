Shanoni laulja Taavi Immato: aeg-ajalt saan kuulajatelt kirju, et meie lood räägivad täpselt nende elust

Immato sõnas, et aastas on neil umbes 120 kontserti. „Proove me ei tee – meil ei ole selleks aega,“ ütles ta, lisades, et muuks eluks jääb ikkagi esinemiste kõrvalt piisavalt aega, sest enamasti toimuvad esinemised kas reedeti või laupäeviti.

„Ma oskan ainult nii palju öelda, et aeg-ajalt saan kuulajatelt kirju, et meie lood räägivad täpselt nende elust,“ rääkis Immato, et kindlat vastust, miks just nende muusika paljudele inimestele peale läheb, tal pole, ent ta teab, et paljud inimesed suhestuvad nende loominguga.