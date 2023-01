Tõeline staarrase: Grete Griffini valealarm saab kajastust USA suurimates väljaannetes

„Ma pean minema,“ teatas 31. detsembril väljaku ääres parasjagu eksperdi tööd teinud Griffin oma vestluskaaslastele. Ta oli otse-eetri ajal võtnud vastu just eestlanna kõne, kes teatas, et nüüd on aeg. Ülejäänud kolm stuudiosaadet teinud meest olid alguses vägagi segaduses, miks Griffin esiteks otse-eetris kõnele vastab ja siis minema hakkab jooksma, kuid siis said nad aru, et teisel pool toru oli just beebiootel kaasa. „Mu naine läheb sünnitama!“ hüüdis Griffin ja sprintis kaamerate eest minema.