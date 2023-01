Eesti 30 aastat Eurovisionil | Verinoorelt võistlustulle saadetud Janika Sillamaa: saabus šokk ja ma hakkasin nutma

Alati peab olema kuskil algus. Keegi peab olema julge, taiplik ja söakas, et end tihedast võsast vikatiga läbi niita selle nimel, et järgnevad saaks kuiva jalaga läbi. Sel puhul, et Jaak Joala, Jüri Pihel ja Jüri Makarov otsustasid maksku mis maksab Eesti 1992. aastal Eurovisionile viia, tuleks puldis kõnet pidada. Nemad ise ei ole tahtnud suurte sõnadega sellest rääkida. Makarovi ja Piheli sõnul jäi enda rolli osas eriti tagasihoidlikuks kadunud Jaak Joala, ent temata ei oleks Tanel Padar ja Dave Benton 2001. aastal Kopenhagenis Eurovisioni lauluvõistlust võitnud. „See on Jaagu teene,“ ütleb Jüri Makarov.