Lõpuks ametlik! Taani kuninglik perekond läbis suure muutuse: printsess ja kolm printsi jäid tiitliteta

Septembris üllatas Margrethe omaenda nooremat poega prints Joachimit, tema nelja last ja kogu Taanit uudisega, et võtab troonijärjekorras lausa esikümnesse mahtuvatelt prints Nikolait, prints Felixilt, prints Henrikult ja printsess Athenalt ära nende printsi ja printsesside tiitlid ning edaspidi ei ole nad ka Tema Kõrgeausused. Sellest otsusest hakkas veerema suur tüli, mis pole tegelikult tänaseni vaibunud.

Kuid vaatamata sellele, et kuninganna otsuse vastu protesteerisid nii Joachim, tema printsessist abikaasa Marie ning ka neli lapselast, jõustus see eile. Nüüd on Taani kuningliku perekonna kodulehel neli Margrethe lapselast veel märgitud, kuid nende tiitlid on muutunud.

Nikolai, Felix ja Henrik on edaspidi krahvid ning Athena krahvinna. Kodulehel on märgitud nende nimede ette ka Tema ekstsellents.

Margrethe on kinnitanud, et antud muudatus viidi läbi ainult selleks, et neljal noorel inimesel oleks tulevikus lihtsam elada tavapärast elu ning nad ei ole aheldatud kuninglike kohustustega. Peretüli mainiti ka lausa kuninganna aastalõpukõnes, kus ta tunnistas, et suhted Joachimi ja tema abikaasaga on halvad, kuid Margrethe andis lootust, et uuel aastal suudavad nad tüli selja taha jätta.