Kroonprintsess Victoria ja prints Daniel reageerisid petmiskõlakatele ebatavalisel moel: tahtsime perekonda kaitsta

Möödunud aastal levis Rootsi kuningliku perekonna kohta palju kuulujutte. Arvati, et kroonprintsess Victoria ja tema abikaasa Danieli abielu on lahutuse äärel. Käisid koguni kõlakad, et Daniel olevat oma naist petnud.

„Märkasime, et need valekuulujutud said üha hoogu juurde, eriti sotsiaalmeedias,“ selgitas pressiesindaja. „Siis otsustasime, et kuninglik paar peaks jutte avalikult eitama. Tahtsime kuulujuttudele lõpu teha ja loomulikult ka perekonda kaitsta.“