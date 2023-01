Kas Ukraina saab taaskord lihtsa võidu? Eurovisionil on juba tekkinud kindlad favoriidid

Kuigi Eurovision korraldatakse sel aastal Suurbritannias, siis on ju teada, et tegelikult võitis lauluvõistluse möödunud aastal hoopis Ukraina. Sotsiaalmeedias tõusis torm, sest paljude lauluvõistluse fännide arvates peaks hindamine ja hääletamine käima ikkagi võistluspalade järgi ning mitte Ukrainas toimuvast sõjast lähtuvalt.

Tundub aga, et ka sel aastal on ukrainlastel ja neid esindaval Tvorchil selge eelis, sest mõni nädal tagasi ühes Kiievi metroojaamas valitud võistluspala „Heart of Steel“ on rebinud selgelt kihlveokontorites favoriidiks. Nende võiduprotsendiks on erinevate kontorite ühistabelis lausa 21%.

Teisel kohal on Itaalia, kes pole veel valinud ei pala ega ka esitajat, kuid kuna nende võistluslugudel on viimastel aastatel väga edukalt läinud, siis arvatakse, et ka sel aastal on nad favoriitide hulgas. Nende võiduprotsent on 8%.

Üldtabeli esiviisikusse mahuvad ka Rootsi, kelle võiduprotsent on sama mis Itaalial, võõrustajamaa Ühendkuningriik ja Norra. Ühelgi neist riikidest pole veel võistluspala välja valitud, kuid näiteks Holland, Iisrael ja Küpros, mis on avaldanud võistlusel osaleva artisti nime, ei pääse isegi esikümnesse. Eesti on hetkel 24. positsioonil.