FOTOD | Blondeerimine tegi 1-0: Kim Kardashian paljastas, millised ta enda juuksed tegelikult välja näevad

Just perekonna kuulsaim võsuke Kim on alati käinud ringi ülipikkade ja kohevate tumemustade kiharatega. Aastate jooksul on ta flirtinud ka teiste toonidega ning läinud mitmel korral lausa plaatinablondiks. Selle asemel, et kasutada mõnda kvaliteetset parukat, otsustas Kim eelmisel aastal Met gala jaoks oma süsimustad juuksed heleblondiks värvida vaid 24 tunniga.

Kõik see on jätnud aga oma jälje. Kimi ja räppar Kanye Westi vanima lapse Northi TikToki kontole ilmus nende kodus tehtud video, kus võtab osa ka tema maailmakuulus ema. Märgade ja ilma pikendusteta juustega Kim ilmus mõneks sekundiks kaadrisse ja oli näha, et tema naturaalsed juuksed on vaevu õlgade pikkused. Samuti reetsid märjad juuksed, et Kardashianite kaubamärgiks saanud kohevad ja paksud kiharad on tegelikult Kimil väga õhukeseks muutunud.