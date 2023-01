Lumesahaõnnetusse sattunud Jeremy Renner taastub intensiivravi osakonnas kahest operatsioonist

Renner, kes on kaasa teinud mitmes Marveli filmis, viidi pärast pühapäeval juhtunud ränka lumesahaõnnetust haiglasse. „Kinnitame, et Jeremy seisund on kriitiline, kuid ta on stabiilne,“ sõnas näitleja esindaja väljaandele Hollywood Reporter esmaspäeval. Renneriga juhtunud intsident oli seotud ilmastikuoludega ja ta sai õnnetuse tõttu vigastada.

Nüüd on selgeks saanud, et Renner jäi omaenda lumesaha alla ning tal on ortopeedilised vigastused, samuti rindkeretrauma. Mitmete allikate sõnul tehti mehele kaks operatsiooni. „Ta on operatsioonisaalist väljas ja taastub kriitilises, kuid stabiilses seisundis intensiivravi osakonnas,“ sõnas näitleja esindaja väljaandele Deadline. Veel edastas Renneri esindaja, et näitleja perekond soovib tänada arste ja õdesid, kes haiglas mehe eest hoolitsenud on, ning samuti fänne, kes on üles näidanud oma toetust.