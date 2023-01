KROONIKA PODCAST | Kroonika 2022 kõmulisemad lood: skandaalitari tiitli saab Brigitte Susanne Hunt

Tõsi, Anu Saagim pole kõigi nende bravuursete aastate sees mitte kedagi videolõigus 20 minuti jooksul emotsionaalselt nahutanud, seega on Brigitte Susanne tiitel ehk pigem halvamaiguline. Kuid kohalike skandaalide meres on Brigitte kõigest üks kala ja Kroonika reastas podcasti tarvis mitmed teised lood, mis lugejaid vapustasid. Stuudios on skandaalide sees karastunud Kroonika eksperdid Jaanus Hämarsoo ja Merilin Mölder. Saadet juhib Stella K. Wadowsky.