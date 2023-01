TREILER | Prints Harry avameelses intervjuus: ma tahan oma isa ja venda tagasi

Intervjuust avaldatud treileris, kus Tom Bradby intervjueeris prints Harryt, jagab Sussexi hertsog enda versiooni juhtunust oma sõnadega. Harry intervjuu jõuab Briti televaatajate ette kõigest kaks päeva enne seda, kui printsi memuaariraamat avalikkuse ette jõuab 10. jaanuaril. Harry on andnud 90-minutilise intervjuu selleks, et oma raamatut reklaamida.

„See ei pidanud kunagi nii minema, see info lekitamine. Ma tahan perekonda, mitte institutsiooni,“ ütleb prints lühikeses videoklipis, mis intervjuu eel on avaldatud. „Nad tunnevad kuidagi, et parem on meid hoida vaenlastena. Nad pole näidanud soovi ära leppida,“ sõnab Harry veel. „Ma tahaksin saada oma isa tagasi, ma tahan oma venda tagasi,“ lausub prints samuti.

Telekanali ITV uudiste ja päevakajaliste saadete juht Michael Jermey sõnas, et antud intervjuu on miski, mida kõik peaksid tahtma vaadata, kuna Harry valmistub paljastama kõik oma perekonna kohta, vahendab Mirror. „Äärmiselt haruldane on see, et kuningliku perekonna liige räägib niivõrd avameelselt oma kogemusest selles institutsioonis,“ sõnas Jermey.