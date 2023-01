KLÕPS | On see Khloe Kardashian või Taylor Swift? Tõsielustaari tuunitud foto tekitas fännides kõhklusi

Khloe Kardashianil on ajakirja kaanefotodel helepruunid juuksed ja tukk, mistõttu arvasid osad fännid, et tegemist võibki olla lauljanna Taylor Swiftiga. Leidus ka fänne, kelle arvates on Khloe foto ülimalt ületöödeldud ja ta ei näe seal teps mitte enda moodi välja, vahendab Mirror.

Ühel pildil, mis tõsielustaar endast Instagrami postitas kannab ta moebrändi Prada riideid ja poseerib tugitoolis lamades. Fännide hinnangul näeb Kardashian just sellel fotol enim Swifti moodi välja. „Ma arvasin, et see on Taylor Swift,“ kirjutas üks fänn pildi all. „Arvasin, et tegemist on Tayloriga,“ tunnistas ka teine fänn. „Khloe Kardashian (Taylori versioon)“ sõnas veel üks kommenteerija vihjega Swifti lugudele.

Fännidele jäi enam Khloe postitustest silma see, kui töödeldud need on ja osa neist sõnas, et Kardashian on muutnud fotodel oma jalgade pikkust. „Khloe, sinu kujutus enda kehast peab olema kohutav, kui sa oma pilte niivõrd palju töötled. Traagiline ja keegi ei usu seda,“ kirjutas kommenteerija. „Miks su nimi üldse nendel fotodel on? Sa ei näe ju selline välja,“ avaldas veel üks kriitiline fänn arvamust. Veel imestasid fännid, et tõsielustaari pahkluu näeb piltidel kummaliselt suur välja.