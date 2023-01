FOTO | Täielik isa koopia! Roman Abramovitši eksnaine näitas üle pika aja nende ühist tütart

USAs sündinud üheksa-aastane tüdruk on vaid mõne aastaga tõeliseks preiliks sirgunud ning läinud pigem oma isaga ühte nägu. Siiski on ta oma kaunilt emalt pärinud tumepruunid juuksed ning ka nende ninad on täpselt samasugused.

2017. aastal lahutanud Abramovitšil ja Žukoval on ka 13-aastane poeg Aaron. Naisel on praegusest abielust sündinud ka kolmas laps - poeg Philip.

Venemaa Vogue'ile antud intervjuus tunnistas Žukova eelmisel aastal, et tema lapsed on täielikult nutisõltlased ning selline asjade käik ei sobi karmi joont hoidvale emale sugugi. „Meil on reegel, et nädalavahetustel saavad nad vidinates olla ainult 40 minutit - 20 sellest võivad kulutada suhtlemisele ja 20 minutit mängudele. Argipäevadel sõltub nutiasjade kasutamine nende edukusest koolis,“ selgitas Žukova.