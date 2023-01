FOTO | See on Jessica Simpson? Staar on läbinud nii suure muutuse, et mahub põhikooliaegsetesse riietesse

Samas on lauljatari kaalulangus läinud kohati nii kaugele, et tema suurimad fännid on hakanud naise pärast muretsema. Kokku on ta kaotanud umbes 50 kilogrammi ning Simpson väidab, et see on suuresti tänu sellele, et ta otsustas ühel hetkel hakata päevas tegema tuhandeid samme. USA meedia on aga spekuleerinud, et kolm aastat kestnud kaalukaotuse taga on ka ülimalt range dieet.