KLÕPS | Näitleja Jeremy Renner postitas haiglavoodist esimese foto pärast rasket õnnetust

Renner toimetati pärast pühapäeval toimunud ränka lumesahaõnnetust haiglasse ning tema esindaja sõnas meediale esmaspäeval, et mehe seisund on kriitiline, kuid stabiilne. Teisipäeval selgus, et Renner jäi omaenda lumesaha alla ning tal on ortopeedilised vigastused, samuti rindkeretrauma. Näitlejale tehti kaks operatsiooni. „Ta on operatsioonisaalist väljas ja taastub kriitilises, kuid stabiilses seisundis intensiivravi osakonnas,“ sõnas näitleja esindaja väljaandele Deadline eile.

Nüüd on mees postitanud endast sotsiaalmeediasse esimese foto pärast õnnetust ja näeb seal üpriski kehv välja. Foto on tehtud haiglavoodis ja pildilt paistab, et näitleja nägu on paistes. „Tänan teid kõiki heade sõnade eest. Ma olen liiga halvas seisus, et praegu kirjutada. Aga ma saadan teile kõigile armastust,“ kirjutas näitleja paari sõnaga oma postituse juurde.

Mõne tunniga kogus näitleja pilt üle 4 miljoni meeldimise ning sellel on üle 180 000 kommentaari. Teiste seas on postituse all võtnud sõna näitlejad Chris Pratt, Chris Hemsworth, Chris Evans ja Penelope Cruz, kes soovivad mehele kiirelt paranemist ja avaldasid talle toetust.

Renneriga juhtunud õnnetus leidis aset tema kodu lähedal Tahoe järve juures Nevada osariigis. Näitleja oli lükatud Snowcati masinaga oma kodu lähedal teed puhtaks, kui masin üle ta jala sõitis. Näitleja kaotas õnnetuse tõttu palju verd, kuid appi tõttas tema arstist naaber, kes abistas meest kuni kiirabi saabumiseni, vahendab Extra.

Jeremy Renner on kaasa teinud mitmes Marveli filmis Clint Bartoni/Hawkeye'i rollis. Samuti on ta üles astunud mitmes Disney+ sarjas ja ka filmides „Tag“ ja „The House“.