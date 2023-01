Näitlejanna Anna Sergejeva sai tütre nimeks inspiratsiooni välismaalt: see nimi peab talle saama

Ajakirjale antud intervjuus räägivad näitlejad Anna Sergejeva ja Viktor Marvin, et neile on oluline, et nende lapsed kannaksid harva esinevaid nimesid. Kui nende esimese tütre Aksinja nimi oli olemas juba kolmandal raseduskuul, siis teise tütre nime valis paar kauem.

„Itaalias nägin mitu korda kirikute peal nime Beata. Ma mõtlesin, et see on märk. See nimi peab talle saama,“ meenutas näitlejanna, kuidas tema teine laps endale nime sai.